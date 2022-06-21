Украина

Іноземці отримали право призупинити дію своїх угод до літа 2023 року.

Міжнародна федерація футболу ФІФА дозволила іноземним футболістам та тренерам українських та російських клубів призупиняти контракти до 30 червня 2023 року. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

"Іноземні гравці та тренери матимуть право призупинити дію своїх трудових договорів до 30 червня 2023 року. Бюро порад ФІФА ухвалило рішення продовжити правила тимчасового найму, встановлених у Положенні про статус та перехід гравців (RSTP) з метою ефективної допомоги гравцям, клубам та тренерам, які постраждали від ситуації в Україні.

Відповідно до положень RSTP, затверджених Бюро Ради, якщо клуби, що входять до Української асоціації футболу (УАФ) або Російського футбольного союзу (РФС), не досягнуть взаємної угоди зі своїми іноземними гравцями та тренерами до 30 червня 2022 року, та якщо інший договір не буде узгоджено у письмовій формі, ці гравці та тренери отримають право призупинити дію своїх трудових договорів зі своїми клубами до 30 червня 2023 року.

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Ці положення дають гравцям та тренерам можливість тренуватися, грати та отримувати зарплату, захищаючи при цьому українські клуби та полегшуючи від'їзд іноземних гравців та тренерів з Росії.

Крім того, щодо захисту неповнолітніх футболістів уточнено, що неповнолітні гравці з України, які переїхали до інших країн разом зі своїми батьками у зв'язку із збройним конфліктом, вважатимуться такими, що виконали вимоги пункту 2 а) статті 19 RSTP, що звільняє їх від правил, що забороняють міжнародні трансфери до 18 років.

ФІФА продовжуватиме уважно стежити за ситуацією в Україні, щоб забезпечити адаптацію нормативно-правової бази відповідно до будь-яких нових подій. ФІФА також продовжує засуджувати продовження застосування Росією сили в Україні і закликає до якнайшвидшого припинення війни та відновлення миру", – сказано у заяві ФІФА.

Нагадаємо, у березні ФІФА дозволила легіонерам, які виступають в Україні та Росії, призупиняти дію контрактів із клубами в односторонньому порядку до 30 червня 2022 року.