Украина

Український нападник висловився про призначення Вернидуба на посаду головного тренера Кривбасу.

Напередодні Кривбас, який повернеться до УПЛ у сезоні-2022/23, оголосив про призначення Юрія Вернідуба на посаду головного тренера першої команди.

Нападник криворізького клубу Олексій Хобленко висловився про перший день роботи під керівництвом українського фахівця.

"Я грав проти його команди, проти Зорі. Я пам’ятаю, у нього була дуже добра команда, вони перебували на третьому місці в УПЛ.

Також це дуже добра людина. І те, що він поїхав до ЗСУ — це його характеризує, як мужню людину", — сказав Хобленко в програмі Футбол NEWS.

Крім основних обов'язків Юрій Миколайович допомагатиме клубу у його волонтерській діяльності в Кривому Розі, зокрема тимчасовим переселенцям і нашим українським бійцям по всій лінії фронту.