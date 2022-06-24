Украина

На ізраїльського вінгера з'явився ще один претендент.

Гравці Шахтаря на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну стали дуже затребувані на трансферному ринку.

Як повідомляє видання Le10Sport, вінгер "гірників" Манор Соломон привернув увагу французької Ніцци.

У першій половині минулого сезону Соломон провів 26 матчів, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.

Слід зазначити, що Фулгем раніше почав працювати над переходом Соломона. Гравець вже вів перемовини про особистий контракт.