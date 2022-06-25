Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо розпочинає цикл підготовки до нового сезону, а також продовжує чергу благодійних матчів у рамках європейського турне, за підсумками якого зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.

Першим суперником "біло-синіх" стане швейцарський Івердон Спорт з міста Івердон-ле-Бен, проти якого Динамо зіграє 26 травня, о 17:00 за київським часом. Гра відбудеться на Міському стадіоні Івердон-ле-Бен.

На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що колектив Мірчі Луческу під час літніх зборів також зіграє проти іменитого французького колективу.