Украина

У цій країні клуб проведе перший тренувальний збір.

Делегація київського Динамо прибула до Швейцарії, де проведе перший тренувальний збір.

Тренерський штаб, футболісти та персонал будуть готуватись до старту нового сезону УПЛ та єврокубків.

Серед запланованих товариських матчів — ігри з Ліоном, Лозанною, Івердон Спортом. Гра з Тулузою поки що під питанням.

Першим суперником "біло-синіх" стане швейцарський Івердон-Спорт. Вони зіграють 26 травня, о 17:00 за київським часом. Онлайн-трансляція є на нашому сайті.