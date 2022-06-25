Делегація київського Динамо прибула до Швейцарії, де проведе перший тренувальний збір.

Тренерський штаб, футболісти та персонал будуть готуватись до старту нового сезону УПЛ та єврокубків.

Серед запланованих товариських матчів — ігри з Ліоном, Лозанною, Івердон Спортом. Гра з Тулузою поки що під питанням.

Першим суперником "біло-синіх" стане швейцарський Івердон-Спорт. Вони зіграють 26 травня, о 17:00 за київським часом. Онлайн-трансляція є на нашому сайті.