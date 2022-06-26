Украина

Віце-президент Металіста висловився про пошуки тренувальної бази.

Віце-президент харківського Металіста Євген Красніков прокоментував процес пошуків тренувальної бази, на якій клуб базуватиметься у новому сезоні УПЛ.

"Ми займаємося цим питанням. Вивчаємо Закарпаття та західну частину України. Шукаємо базу. Наш клуб невибагливий.

Нам потрібне поле та місце, де зможуть жити хлопці. Два роки ми тренувалися на стадіоні на виїзді із Харкова. Нині він, на жаль, розбитий. Ми нам навіть грали матчі. Не до жиру, бути б живим", — сказав Красніков в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше Євген Красніков висловився про майбутнє В'ячеслава Танковського у Металісті.