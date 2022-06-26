Украина

Наставник Динамо висловився про сприйняття війни в інших країнах.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу виразив думку, що світова спільнота вже не так активно ставиться до війну в нашій країні, адже звикла до цього.

Окрім того, фахівець розповів про мотиви товариського матчу із Івердон-Спорт.

"Ми поїхали на цей благодійний матч через те, що нам потрібно допомагати України на зовнішньому фронті. Спортсмени — не солдати, але також повинні своєю роботою допомагати.

Протягом матчу можна дещо відволіктись від того, що тут відбувається. Але кожен має право протестувати проти війни прямо на стадіоні. Окрім Боруссії Д нам допомагали, переважно, клуби східньої Європи. З іншого боку, Швейцарія завжди була поруч із нами.

Коли розпочалась війна, то всі нам хотіли допомогти. Втім, минув час і люди у світі вже звикли до війни. Ми повинні нагадати, що нічого ще не скінчилось. Десь у Європі триває страшна битва", — розповів Луческу для Blick.

Відзначимо, що в ці хвилини київське Динамо грає товариський матч із Івердон-Спортом.

На Football.ua доступна онлайн-відеотрансляція матчу.