Украина

Але спершу треба дочекатись оголошення розкладу перших турів.

Головний тренер ковалівського Колосу Ярослав Вишняк напередодні дав розлоге інтерв’ю, у якому розповів про поточний стан власної команди, а також підняв питання трансферної політики клубу за умов триваючої агресії проти України.

Окрім того, український фахівець окреслив плани на найближче майбутнє, коли "чорно-білі" під його керівництвом розпочнуть тренувальні збори.

"Готуватимемося у себе на базі. У нас створені умови для цього. На щастя, наша інфраструктура не постраждала.

Заплановано контрольні ігри з різними суперниками. На першому етапі це будуть аматорські колективи Київщини та Житомирщини. На другому етапі у нас є попередня домовленість з Інгульцем, Олександрією та Металістом 1925.

Це стосується ігор до моменту, коли буде календар. Коли з'явиться календар, то перед чемпіонатом шукатимемо тих суперників, які не потраплятимуть нам у перших турах", — заявив Вишняк.

Нагадаємо, що минулий сезон Колос завершив на восьмій сходинці турнірної таблиці.