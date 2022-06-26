Украина

Ярослав Вишняк розповів про підготовку клубу до нового сезону в УПЛ.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував підготовку команди з Ковалівки до наступного сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Колос зміниться, тому що близько 10 гравців знаходяться в орендах. Деякі гравці мають варіанти продовження кар'єри закордоном. Я зараз говорю про легіонерів. У них була можливість виїхати і вони скористалися.

До 30 червня буде повна ясність щодо того, хто залишається, хто буде в оренді. З ким то розриватимемо стосунки і даватимемо можливість влаштуватися в інших клубах. Якщо багато гравців поміняють клуб, то на їхнє місце шукатимемо гравців – наших українців.

Наразі ведемо переговори щодо того, щоб деякі гравці посилили наш клуб. Тому Колос зміниться. Думаю, 5-6 новачків у нас буде", — наводить слова Вишняка ТК Футбол 1/2/3.

Також фахівець поділився думками про двох півзахисників його команди Велетня та Богданова, які з початку війни в Україні захищають наш народ зі зброєю в руках.

"Є комунікація. Ми розмовляли і з Богдановим, і Велетнем. Хочемо, щоб вони повернулися, і хлопці мають бажання грати у футбол. Ми звернулися з проханням, щоб наші військові пішли нам назустріч. Попросили, щоб поки йтиме підготовка до чемпіонату і сам чемпіонат, гравці повернулися до Колосу", — підсумував Вишняк.