Украина

Українець має шанс опинитись у Бундеслізі.

Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес прокоментував чутки з можливим підписанням вінгера донецького Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика.

Раніше у мережі з'явилась інформація, що клуби не дійшли до згоди та Баєр домовляється щодо трансферу нападника Манчестер Сіті замість Мудрика.

"Справа з Мудриком ще відкрита. Подивимося, як вона розвиватиметься. Це все, що я можу сказати", — спростував усі чутки Рольфес.

Проблемою у перемовинах Баєра та Шахтаря може стати сума трансферу, яку хоче виручити український клуб — близько 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що свій інтерес до Михайла Мудрика поновив туринський Ювентус.