Українець має шанс опинитись у Бундеслізі.
Михайло Мудрик, Getty Images
27 червня 2022, 13:24
Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес прокоментував чутки з можливим підписанням вінгера донецького Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика.
Раніше у мережі з'явилась інформація, що клуби не дійшли до згоди та Баєр домовляється щодо трансферу нападника Манчестер Сіті замість Мудрика.
"Справа з Мудриком ще відкрита. Подивимося, як вона розвиватиметься. Це все, що я можу сказати", — спростував усі чутки Рольфес.
Проблемою у перемовинах Баєра та Шахтаря може стати сума трансферу, яку хоче виручити український клуб — близько 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що свій інтерес до Михайла Мудрика поновив туринський Ювентус.