Украина

Бразильський захисник зацікавив Фіорентіну.

Центральний захисник Шахтаря Марлон привернув увагу кількох клубів, до числа яких входить Фіорентина.

Як повідомляє видання TuttomercatoWeb, італійський клуб розпочав переговори з "гірниками".

Стверджується, що український клуб хоче отримати за Марлона близько 10 мільйонів євро, але фіалки намагаються знизити ціну.

Минулого достроково завершеного сезону Марлон провів 12 поєдинків.

Нагадаємо, що раніше Марлон відмовився від переходу до Трабзонспору.