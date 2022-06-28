Бразильський захисник зацікавив Фіорентіну.
Марлон, фото getty images
28 червня 2022, 18:53
Центральний захисник Шахтаря Марлон привернув увагу кількох клубів, до числа яких входить Фіорентина.
Як повідомляє видання TuttomercatoWeb, італійський клуб розпочав переговори з "гірниками".
Стверджується, що український клуб хоче отримати за Марлона близько 10 мільйонів євро, але фіалки намагаються знизити ціну.
Минулого достроково завершеного сезону Марлон провів 12 поєдинків.
Нагадаємо, що раніше Марлон відмовився від переходу до Трабзонспору.