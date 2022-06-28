Захисник донецького Шахтаря Марлон відмовився від переходу до турецького Трабзонспору. Про це повідомляє Sporx.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу зробило кілька пропозицій "гірникам" з приводу можливого трансферу, але донеччани їм відмовили.

Також наголошується, що проти переїзду до Туреччини різко виступила дружина бразильського футболіста, якому тепер доведеться шукати інший варіант продовження кар'єри.

Раніше повідомлялося, що у послугах Марлона зацікавлений голландський ПСВ.