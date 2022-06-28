Проти переїзду до Туреччини виступила дружина бразильського футболіста.
Марлон, ФК Шахтар
28 червня 2022, 07:59
Захисник донецького Шахтаря Марлон відмовився від переходу до турецького Трабзонспору. Про це повідомляє Sporx.
За інформацією джерела, керівництво турецького клубу зробило кілька пропозицій "гірникам" з приводу можливого трансферу, але донеччани їм відмовили.
Також наголошується, що проти переїзду до Туреччини різко виступила дружина бразильського футболіста, якому тепер доведеться шукати інший варіант продовження кар'єри.
Раніше повідомлялося, що у послугах Марлона зацікавлений голландський ПСВ.