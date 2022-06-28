Украина

Проти переїзду до Туреччини виступила дружина бразильського футболіста.

Захисник донецького Шахтаря Марлон відмовився від переходу до турецького Трабзонспору. Про це повідомляє Sporx.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу зробило кілька пропозицій "гірникам" з приводу можливого трансферу, але донеччани їм відмовили.

Також наголошується, що проти переїзду до Туреччини різко виступила дружина бразильського футболіста, якому тепер доведеться шукати інший варіант продовження кар'єри.

Раніше повідомлялося, що у послугах Марлона зацікавлений голландський ПСВ.