Турецький клуб досі сподівається підписати бразильця.
МАРЛОН, GETTY IMAGES
24 червня 2022, 10:19
Захисник донецького Шахтаря Марлон може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє Bursa Hakimiyet.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного бразильця зацікавлений чемпіон турецької Суперліги – Трабзонспор.
Керівництво "бордово-блакитних" вже робило кілька спроб підписати гравця, але "гірники" відхиляли пропозиції.
Тепер Трабзонспор пропонує орендувати футболіста з опцією викупу, а також згадав оновлене правило ФІФА щодо припинення контрактів легіонерів із клубами з України та Росії.
Минулого достроково завершеного сезону Марлон провів 12 поєдинків.
Раніше повідомлялося, що Марлон потрапив до сфери інтересів ПСВ.