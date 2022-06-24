Украина

Турецький клуб досі сподівається підписати бразильця.

Захисник донецького Шахтаря Марлон може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє Bursa Hakimiyet.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного бразильця зацікавлений чемпіон турецької Суперліги – Трабзонспор.

Керівництво "бордово-блакитних" вже робило кілька спроб підписати гравця, але "гірники" відхиляли пропозиції.

Тепер Трабзонспор пропонує орендувати футболіста з опцією викупу, а також згадав оновлене правило ФІФА щодо припинення контрактів легіонерів із клубами з України та Росії.

Минулого достроково завершеного сезону Марлон провів 12 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Марлон потрапив до сфери інтересів ПСВ.