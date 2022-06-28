Украина

Футболіст покинули одеський клуб через війну.

Одеський Чорноморець оголосив про припинення співпраці одразу із сімома легіонерами.

Більше не є гравцями клубу Дугласом Бергквістом, Хорхе Ернандесом, Руді Пожег Ванцашом, Бориславом Цоневим, Мартіном Пєтковим та Манджрекаром Джеймсом.

Окрім того, згідно із постановою ФІФА, контракти призупинено із Вандерсоном та Ілією Мартиновичем.

До того ж, завершились орендні угоди із такими футболістами як Георгій Цітаішвілі, Микола Михайленко, Крістіан Біловар та Євген Мартиненко. З деякими гравцями керівництво клубу обговорює умови подальшої співпраці, повідомляє прес-служба Чорноморця.

Відзначимо, що раніше одесити анонсували приїзд в команду іноземного футболіста.