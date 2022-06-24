Украина

Одесити продовжують дивувати.

Одеський Чорноморець, який на днях оголосовив про підписання Євгена Сєліна та повернення Сергія Політила, анонсував приїзд до Одеси іноземного футболіста.

"Хто там скаржився на нудний Чемпіонат без легіонерів? До нас приїхав іноземний гравець. Всі деталі скоро розповімо, але вже зрозуміло одне — безстрашний. Переможемо" — написала прес-служба "моряків" на офіційному телеграм-каналі клубу.

Щоправда, наразі "чорно-сині" не уточнили, мова йде про одного з легіонерів клубу, який був підписаний у зимове трансферне вікно, чи про чергового новачка.

Нагадаємо, що склад команди Романа Григорчука також може поповнити Богдан Бутко.