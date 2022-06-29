Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо продовжує цикл підготовки до нового сезону, і разом із тим розширює перелік благодійних матчів у рамках європейського турне, за підсумками якого зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.

Другим суперником "біло-синіх" стане швейцарська Лозанна Спорт, проти якої Динамо зіграє 29 червня, о 21:00 за київським часом. Гра відбудеться на Стад де ла Тюїльєр.

На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.

Нагадаємо, що до цього колектив Мірчі Луческу втратив перемогу над ще одним колективом зі Швейцарії — Івердон-Спорт (1:1).