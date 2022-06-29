Футболісти готові продовжити свої виступи за киян.
бен'ямін вербіч, getty images
29 червня 2022, 10:43
Київське Динамо продовжує підготовку до старту єврокубків та провело тренування напередодні благодійного матчу із Лозанною.
Столичний клуб очікує на повернення збірників, які мають найближчими днями приїхати і приєднається до команди. Окрім того, до команди повинні приєднатись невдовзі Томаш Кендзера та Бен'ямін Вербіч.
Нагадаємо, футболісти виступали за Лех та Легію відповідно.
Сьогодні о 21:00 Динамо проведе благодійний матч проти швейцарського клубу.
На Football.ua буде доступна онлайн-відеотрансляція матчі.