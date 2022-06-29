Украина

Футболісти готові продовжити свої виступи за киян.

Київське Динамо продовжує підготовку до старту єврокубків та провело тренування напередодні благодійного матчу із Лозанною.

Столичний клуб очікує на повернення збірників, які мають найближчими днями приїхати і приєднається до команди. Окрім того, до команди повинні приєднатись невдовзі Томаш Кендзера та Бен'ямін Вербіч.

Нагадаємо, футболісти виступали за Лех та Легію відповідно.

Сьогодні о 21:00 Динамо проведе благодійний матч проти швейцарського клубу.

На Football.ua буде доступна онлайн-відеотрансляція матчі.