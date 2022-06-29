Максим Коваль залишає клуб із Саудівської Аравії.
Максим Коваль, ФК Динамо Київ
29 червня 2022, 13:42
Екс-голкіпер запорізького Металургу, київського Динамо та ужгородської Говерли оголосив про те, що залишає клуб із Саудівської Аравії Аль-Фатех.
"Дякую за ці чудові 4 роки в Саудівській Аравії!!! Тут я знайшов багато друзів!!!
Мені зараз важко це все писати. Просто скажу, що люблю вас та сумуватиму!!!" — написав Максим у своєму Інстаграмі.
Після останнього матчу Максим не стримував сльози.
Нагадаємо, що Коваль виступав у складі Динамо з 2010 по 2019-й роки, проте багато разів віддавався до оренд. До складу свого останнього клубу влітку 2018-го року спочатку він також приєднався саме у цьому статусі, проте вже за рік підписав повноцінний контракт.
Взимку у підписанні Максима була зацікавлена варшавська Легія, у складі якої виступає колишній одноклубник Коваля по Динамо Ігор Харатін.