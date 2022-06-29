Украина

Максим Коваль залишає клуб із Саудівської Аравії.

Екс-голкіпер запорізького Металургу, київського Динамо та ужгородської Говерли оголосив про те, що залишає клуб із Саудівської Аравії Аль-Фатех.

"Дякую за ці чудові 4 роки в Саудівській Аравії!!! Тут я знайшов багато друзів!!!

Мені зараз важко це все писати. Просто скажу, що люблю вас та сумуватиму!!!" — написав Максим у своєму Інстаграмі.

Після останнього матчу Максим не стримував сльози.



Нагадаємо, що Коваль виступав у складі Динамо з 2010 по 2019-й роки, проте багато разів віддавався до оренд. До складу свого останнього клубу влітку 2018-го року спочатку він також приєднався саме у цьому статусі, проте вже за рік підписав повноцінний контракт.

Взимку у підписанні Максима була зацікавлена варшавська Легія, у складі якої виступає колишній одноклубник Коваля по Динамо Ігор Харатін.