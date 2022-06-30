До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.
Лозанна — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
30 червня 2022, 07:25
В рамках тренувального збору у Швейцарії київське Динамо провело другу товариську зустріч. Суперником стала місцева Лозанна-Спорт.
Підопічні Мірчі Луческу, після нічиєї проти Івердон-Спорт кількома днями раніше (1:1), не змогли обіграти представника "елітного" дивізіону Швейцарії, ще до перерви пропустивши двічі у власні ворота.
Огляд матчу:
Лозанна — Динамо Київ 2:0
Голи: Койл 5, 44.
Лозанна: Шпігель, Гріппо, Кустодіо, Зукіт, Кояліпу, Гугер, Хусіч, Соу, Швіцер, Санчес, Койл.
Динамо Київ: Нещерет (Бойко, 55), Кравченко, Боль, Біловар (Бурда, 55), Вівчаренко (Дубінчак, 55), Шепелєв (Яцик, 55), Андрієвський (Гармаш, 55), В. Волошин (Антюх, 46), Буяльський (Царенко, 72), Ванат (Малиш, 72), Бєсєдін (Н. Волошин, 55).
Попереджені: Швіцер, Зукіт.