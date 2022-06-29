Украина

Команда Мірчі Луческу пропустила два гарні м'ячі від футболістів швейцарської команди.

У рамках навчально-тренувального збору під час підготовки до нового сезону, київське Динамо у другому благодійному матчі поступилося швейцарській Лозанні з рахунком 0:2.

Вже на п'ятій хвилині господарі відкрили рахунок у матчі. Трей Койл класно пробив у верхній кут воріт Руслана Нещерета з-за меж штрафного майданчика.

В кінці першого тайму Лозанна подвоїла перевагу в рахунку — все той же Койл оформив дубль, потужно пробивши з гострого кута під саму перекладину.

У команди Мірчі Луческу, яка, як і раніше, виступає без гравців збірної України, були свої моменти, щоб розпечатати ворота швейцарців, але десь надійно зіграв воротар, а десь на боці суперника було везіння.

Свій наступний матч біло-сині проведуть проти швейцарського Сьона. Гра відбудеться 2 липня о 20:00 за київським часом.

Лозанна — Динамо 2:0

Голи: Койл, 5, 44.

Лозанна (стартовий склад): Шпігель, Гриппо, Кустодіо, Зукіт, Кояліпу, Гугер, Хусіч, Соу, Швіцер, Санчес, Койл.

Динамо: Нещерет (Бойко, 55) – Кравченко, Боль, Біловар (Бурда, 55), Вівчаренко (Дубінчак, 55) – Шепелев (Гармаш, 55), Андрієвський (Яцик, 55), Буяльський, В.Волошин, Ванат – Бєсєдін (Н. Волошин, 55).

Попередження: Швіцер, Зукіт.