Клуб перепідписав деяких основних футболістів.
Дмитро Поспелов з Сергієм Лавриненко, ФК ІНГУЛЕЦЬ
30 червня 2022, 10:24
Інгулець продовжує готуватись до початку сезону-2022/23 УПЛ.
На своєму офіційному сайті клуб повідомив про продовження контрактів цілого ряду футболістів.
Так, співпрацю продовжили Олександр Кучеренко, Владислав Клименко, Тарас Саків та Дмитро Поспєлов.
Поки що невідомо, на який срок футболісти підписали нові контракти. Раніше головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував кадрову ситуацію у команді перед стартом підготовки до нового сезону.