Украина

Команда УПЛ вестиме посилену кампанію з пошуку новачків.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував кадрову ситуацію у команді перед стартом підготовки до нового сезону.

"На сьогоднішній день у нас 12 футболістів, які мають чинні контракти. Життя нас змусить шукати футболістів і у Першій лізі, і в УПЛ.

Поки що ми не розуміємо де будемо грати. Немає розуміння, де проводитиметься чемпіонат. Планується чемпіонат проводити в Україні. Але де саме — у Києві, у Львові — поки що ми цього не знаємо", — наводить слова Лавриненко ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Лавриненко прокоментував можливість клубу приймати учась у розіграші УПЛ сезону-2022/23.