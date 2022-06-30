Украина

Футболіст продовжить кар'єру у Польші.

Вже колишній захисник Колоса Кирило Петров прокоментував свій перехід до польської Корони.

"Я не хотів залишати Колос. Але така ситуація склалася в нашій країні… Перш за все, думав про безпеку своїх дітей. Я зібрав речі й на наступний день після початку війни поїхав у Чернівецьку область. Потім мені зателефонували з Корони хлопці, з якими я раніше грав. Вони самі на мене вийшли, сказали приїжджати до них, бо там моя сім’я була б у безпеці.

В команді залишилося 3 гравці, з якими я раніше виступав. Речі там дали, допомогли. Я "в тумані" тоді приїхав, зараз вже освоївся. Зіграю декілька матчів в Екстракласі до зими, тоді зрозумію, чи змінився рівень польського чемпіонату чи ні. Думаю, що станом на сьогодні їхня ліга буде сильніша за українську, тому що легіонери поїхали. Але буде шанс в українців показати себе з кращого боку".

"Я переговорив з Андрієм Засухою. Сказав, що не хочу йти, але така ситуація, що просто хочу вивезти дітей та бути з ними в безпеці. Ми в Києві були 10 днів під сиренами. Вся Україна себе некомфортно почуває під ці сирени, дітям краще про це не чути. Не хочу, щоб вони травмувалися психологічно.

Колосу сказав, що в майбутньому ще хочу співпрацювати. Можливо, не в статусі гравця, а в структурі клубу. Хотів би віддячити Андрію Анатолійовичу, він багато в чому мені допоміг", — сказав Петров.

Петров є вдівцем та батьком двох дітей, тому мав можливість залишити Україну під час війни. Його контракт з Короною розрахований до літа 2023 року.