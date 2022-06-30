Украина

Клуб з Афін вере переговори з "гірниками".

Грецький АЕК веде трансферну роботу, щоб максимально якісно укомплектуватись до нового сезону чемпіонату та єврокубків.

Як повідомляє журналіст Костас Кетцецоглу, клуб з Афін намагається орендувати в Шахтаря бразильського захисника Вітао.

Цей трансфер керівники АЕКа вважають можливим та хочуть вирішити усі питання вже до наступного тижня.

Нагадаємо що Вітао другу половину сезону-2021/22 провів у бразильському Інтернасьоналі, де награв сім матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялось, що Вітао цікавий Бешикташу. Інтернасьональ також бажає викупити його контракт.