Украина

22-річний футболіст може залишитись у Бразилії.

Захисник донецького Шахтаря Вітао може підписати повноцінний контракт із Інтернасьоналом, за який він зараз виступає на правах оренди. Про це повідомляє Portal Colorado.

За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу спочатку хотіло продовжити орендну угоду до кінця року, але тепер воно готове обговорити повноцінний трансфер 22-річного футболіста.

Також наголошується, що "гірники" наполягатимуть на сумі трансферу у розмірі трьох мільйонів євро — саме стільки Шахтар віддав Палмейрасу при покупці гравця.

Вітао вже встиг провести за Інтернасьйонал три поєдинки, в яких забив один гол.