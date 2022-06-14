Украина

Бразильський захисник може переїхати до Туреччини.

Захисник донецького Шахтаря Вітао може продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі. Про це повідомляє A Spor.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного бразильця зацікавлений Бешикташ, який розпочав переговори з донецьким клубом. На підписанні гравця наполягає головний тренер "орлів" Валерієн Ісмаель.

Також зазначається, що "гірники" готові розлучитися з футболістом за три мільйони євро.

В даний час Вітао виступає за бразильський Інтернасьйонал, який також зацікавлений у викупі гравця.