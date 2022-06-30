Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов представив команді та персоналу нового тренера Патріка ван Леувена.

Шахтар, Кайрат і філософія "тотального футболу": хто він, новий тренер Зорі?


Патрік ван Луевен сказав, що слідкував за виступами "чорно-білих" в минулому сезоні чемпіонату та Лізі Конференцій. 

До тренерського штабу ван Леувена увійшли: помічники Реймонд Аттивилд, Олександр Чижов, Микита Каменюка, Джаба Ліпартія та тренер воротарів Артем Коледа.

Нагадаємо, що Аттивилд — колишній гравець Евертона, а Чижов — Шахтаря. 