Стало відомо, хто допомагатиме новому тренеру Зорі.
Фото: ФК Зоря
30 червня 2022, 23:35
Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов представив команді та персоналу нового тренера Патріка ван Леувена.
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Патрік ван Луевен сказав, що слідкував за виступами "чорно-білих" в минулому сезоні чемпіонату та Лізі Конференцій.
До тренерського штабу ван Леувена увійшли: помічники Реймонд Аттивилд, Олександр Чижов, Микита Каменюка, Джаба Ліпартія та тренер воротарів Артем Коледа.
Нагадаємо, що Аттивилд — колишній гравець Евертона, а Чижов — Шахтаря.