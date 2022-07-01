Украина

Хавбек продовжить кар'єру в іншому клубі чемпіонату України.

Луганська Зоря влітку не тільки відпускає футболістів, але й намагається підсилити склад.

Так, першим новачком за тренерства Ван Леувена для "чорно-білих" став Арсеній Батагов. Півзахисник перейшов до луганців на правах вільного агента. Строки підписаної угоди не розголошуються.

Останнім клубом Батагова був Дніпро-1, у складі якого футболіст зіграв 46 матчів, забивши при цьому один гол та віддавши дві результативні передачі.

Раніше стало відомо ім'я футболіста, який знаходиться на перегляді в Зорі.