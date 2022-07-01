Украина

Набуло сили рішення ФІФА.

Набуло чинності рішення ФІФА стосовно контрактів легіонерів, що виступають в Українській Прем'єр-Лізі та рпл.

Так, футболісти можуть призупиняти свої діючи угоди до літа 2023 року. Відзначимо, що призупинення контракту не означає, що він буде на такий самий строк продовжено. Тобто, якщо угода розрахована до літа 2023 року і була призупинена зараз — де-факто можно вважати, що гравець став вільним агентом.

Через це донецький Шахтар може не отримати гроші від Ліона за Тете — контракт бразильця розрахований якраз до наступного літа.

Раніше повідомлялось, що французи готові підписати повноцінний контракт із вінгером.