Ковалівці серйозно підсилили склад напередодні нового сезону.
сергій болбат, фк колос
01 липня 2022, 14:10
Трансферна кампанія триває, а ковалівський Колос вирішив не відставати від Чорноморця та оголосив про підписання контрактів одразу із п'ятьма футболістами.
Так, кольори клубу відтепер будуть захищати Сергій Болбат, Роман Гончаренко, Владислав Ємець, Кирило Попов та Олексій Зозуля.
Відзначимо, що Попов підписав оренду угоду із Колосом, оскільки його права належать Динамо. Решта виконавців підписали повноцінні контракти.
Раніше головний тренер "колосків" Вишняк анонсував шість нових футболістів.