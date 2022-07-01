Чергові кар'єрні пригоди грузинського легіонера.
Георгій Цитаішвілі, Твіттер Lech Poznan
01 липня 2022, 16:13
Познанський Лех у своєму Твіттері оголосив про підписання орендної угоди з грузинським вінгером Динамо Георгієм Цитаїшвілі. 21-річний футболіст гратиме за чемпіонів Польщі протягом наступного сезону.
Нагадаємо, що це вже другий польський досвід футболіста. Другу частину минулого сезону Гіо провів у краківській Віслі, але попри якісну гру не зміг зарадити виліту легендарної команди з Екстракляси.
У Познані, як і до того у Кракові, Гіо гратиме під 14-м номером.
Нагадаємо, що також за Лех грає екс-динамівець Артур Рудько, орендований познаньцями у харківського Металіста. 30-річний голкіпер вже встиг дебютувати за нову команду.