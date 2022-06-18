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Артур Рудько не найкраще зіграв у першій грі за польську команду.

У товариському матчі Лех протистояв Відзеву (1:2). У стартовому складі Леха вийшов колишній гравець Динамо Артур Рудько.

Вже на дев'ятій хвилині гри українець пропустив, при цьому, припустившись результативної помилки, не зумівши підлаштуватися і пропустив у ближній кут між руками. За це у польській пресі йому дісталася порція критики.

Тим не менш, у другому таймі його конкурент за місце в основі аналогічно припустився помилки.

Пропущений гол Рудька (з 23:30), конфуз Беднарека (1:34:50):

Нагадаємо, що Артур Рудько перейшов у Лех тиждень тому.