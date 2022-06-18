Артур Рудько не найкраще зіграв у першій грі за польську команду.
АРТУР РУДЬКО, LECHPOZNAN.PL
18 червня 2022, 22:25
У товариському матчі Лех протистояв Відзеву (1:2). У стартовому складі Леха вийшов колишній гравець Динамо Артур Рудько.
Вже на дев'ятій хвилині гри українець пропустив, при цьому, припустившись результативної помилки, не зумівши підлаштуватися і пропустив у ближній кут між руками. За це у польській пресі йому дісталася порція критики.
Тим не менш, у другому таймі його конкурент за місце в основі аналогічно припустився помилки.
Пропущений гол Рудька (з 23:30), конфуз Беднарека (1:34:50):
Нагадаємо, що Артур Рудько перейшов у Лех тиждень тому.