Украина

Український голкіпер продовжить кар'єру у Польщі.

Воротар харківського Металіста Артур Рудько став гравцем Леха. Про це повідомляє прес-служба польського клубу.

Орендна угода з 30-річним українцем розрахована на один рік, але якщо польський клуб активує опцію викупу, то підпише з футболістом контракт на два сезони.

Нагадаємо, лише у березні Рудько перебрався до Металісту після трьох проведених сезонів у складі кіпрського Пафосу.

Минулого сезону Артур провів 30 матчів, з яких 12 на нуль за 25 пропущених м'ячів.

Зазначимо, що Лех став чемпіоном Польщі та наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.