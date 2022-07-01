Украина

Іранський форвард не повернеться в Зорю цього літа.

Незважаючи на повідомлення від генерального директора Зорі Станіслава Оганова про повернення Шахаба Захеді, футболіста влітку у клубі не буде.

Як повідомляє офіційний сайт угорської Академії Пушкаша, іранський форвард ще на один сезон залишиться у оренді.

Угорський клуб скористався правилом ФІФА щодо легіонерів, чиї контракти з українськими клубами були заморожені на один рік.

Контракт Шахаба із Зорею розрахований до літа 31 грудня 2024 року.