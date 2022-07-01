Київський клуб визначився із бажаним місцем проведення УПЛ.
динамо київ
01 липня 2022, 22:32
Напередодні чергового розіграшу Української Прем'єр-Ліги продовжуються дискусії стосовно місця проведення першості.
Так, столичне Динамо для себе визначилось із побажаннями — клуб хоче грати всі матчі чемпіонату в Україні, повідомляє Ігор Циганик.
"Наскільки я знаю, Динамо наполягає на тому, що всі матчі чемпіонату вони хочуть грати в Україні", — розповів журналіст.
Раніше стало відомо, коли може розпочатись новий сезон УПЛ.