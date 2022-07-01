Украина

Стала відома дата початку нового розіграшу турніру.

Сезон-2022/23 української Прем'єр-ліги розпочнеться 23 серпня. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

За його інформацією, це основна дата початку нового сезону. Раніше повідомлялось, що сезон має розпочатись 20 серпня.

"Всі матчі осінньої частини повинні відбутися в Україні. Є виключення для тих команд які грають в єврокубках. Якщо дві команди грають в єврокубках і разом перебувають за кордоном, то у випадку, якщо клуби домовились, вони можуть провести матч за межами України.

Всі інші матчі мають відбутися в Україні. Дозвіл на виїзд не буде нікому надаватись, окрім тих команд, які грають в єврокубках", — сказав Циганик.

Раніше виконавчий директор Української Прем'єр-Ліги Євген Дикий розповів про підготовку до нового розіграшу чемпіонату в умовах воєнного стану та про перспективу повітряних тривог під-час матчу.

Також українські клуби визначились, у яких містах проведуть єврокубкові матчі.