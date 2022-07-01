Украина

Українець у шорт-листах багатьох клубів.

Вінгер збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик все ще числиться у шорт-листах деяких клубів.

Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, Ювентус, Брентфорд та Баєр все ще стежать за ситуацією навколо гравця.

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"Баєр взяв паузу. Він отримав лист від Шахтаря про те, що на даному етапі не приймають пропозицію, але в будь-який момент все може змінитись. Незважаючи на бажання Мудрика виступати за Баєр, перемовини загальмувались. Остаточного рішення по Мудрику немає.

Дуже активізувався Брентфорд незважаючи на те, що Мудрик раніше відхилив його пропозицію. Але Брентфорд суттєво підвищує ставки. На тлі того, що загальмувався процес з Баєром, увімкнувся Ювентус. Є ще кілька клубів. Процес йде. Категоричного "ні" від Шахтаря немає", — сказав Циганик.