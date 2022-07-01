Чтиво

Нагадуємо, хто і куди може перебратися у це трансферне вікно.

Кожне літо — це бум для трансферних переходів. Гравці змінюють клуби зі швидкістю звуку, а ми тільки-но й робимо, що встигаємо вам про це повідомляти.

Раніше ми розповідали про вільних агентів, які ось-ось знайдуть свою прописку, а також давали інсайдерське прев'ю літніх трансферів від відомого журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Цікаво, що багато топових трансферів, як-от перехід Холанда з Борусії Дортмунд до Ман Сіті, вже стали реальністю. Сьогодні ж ми розкажемо про найцікавіші угоди купівлі-продажу, які можуть закритися до закінчення найспекотнішої пори року.

Роберт Левандовські: з Баварії до Барселони





Сага польського форварда триває. І їй не видно ні кінця, ні краю.

12 липня Роберт має з'явитися на першому тренуванні Баварії, але робить все можливе, аби дотиснути свій нинішній клуб і піти до Барселони. Гроші, як для наших днів, там фігурують не найбільші — близько 40 мільйонів євро.

Причини такої поведінки Левандовські важко зрозуміти за жодних пояснень. Так чи інакше, він став легендою клубу. Мабуть, дається взнаки небажання мюнхенського клубу перепідписати поляка. Мовляв, ви не хочете бачити мене після 2023-го року — я вам не допоможу і у 2022-му! Залізна логіка, а всі особисті домовленості з Барселоною вже давним-давно у Роберта є.

Роберте, ти не наодинці!



Разом із "Льовою" на перехід до Барси чекають Бернарду Сілва та Жюль Кунде. Португалець із Сіті та француз із Севільї теж непідвладні собі, поки "блаугранас" не знайшли гроші — 85-95 мільйонів євро за першого та 60-65 мільйонів за другого.

Ціна Роберта не стояла тут і поруч. Щоправда, їхні клуби не упираються настільки агресивно — головне, несіть до столу грошики.

Кріштіану Роналду: з МЮ... до Роми або не до Роми





Минулого літа КріРо повернувся до Манчестер Юнайтед, а зараз може повернутися до Серії А і возз'єднатися зі своїм зірковим співвітчизником. Щось нам підказує: у такому разі жовто-червона частина Риму полюбить його не менше, ніж закохалася у сеу Жозе.

Насправді, Роналду навіть попри всі негаразди демонстрував в останньому сезоні непоганий футбол. Цей захід до Манчестеру не був настільки феєричним, як перший, але й "червоні дияволи" наразі не такі страшні. І як би Кріштіану не намагався тягнути все на собі, він у першу чергу — командний гравець.

Словом, чекаємо на 7 липня. Хоча віри у це — мало. Скоріше вже влаштується він десь собі у Челсі...

Френкі де Йонг: з Барселони до МЮ





Сага, яка вже десь нагадує "левандовську". Щоправда, тут ситуація кардинально протилежна — клуб позбутися футболіста хоче, а от гравець піти — якось не дуже. Сильно він зволікає. Мабуть, Барселона як місто з Манчестером у порівняння не йде...

Марк Кукурелья: з Брайтона до Манчестер Сіті





Вперше чуєте це прізвище? Ну, навряд. Як мінімум тому, що новини навколо Кукурельї зазвичай точаться навколо прізвища Зінченка.

Іспанець — лівий захисник. Профільний вінгбек, якщо так можна сказати про нього, і не можна — про Сашка.

Що цікаво, його трансфер теж має стати дорожчим за трансфер "Льови". 60 мільйонів проти 40 у поляка... от вона, логіка трансферного ринку!

Рафінья: з Лідса до Барселони або Челсі

Кілька днів тому в останному слові підзаголовку стояло би узагальнене "Лондон", а про "блаугранас" не йшлося б і зовсім. Але тепер очевидно, що Північ програв боротьбу Заходу, а той отримав конкурента з більш теплих країв.

Так, Барса з усіх сил намагається зірвати переїзд бразильці до столиці Великобританії. Щоправда, у плани "павичів" продавати свою зірку "Барсі" не входить...

Алессіо Романьйолі: з Мілану до Лаціо





Після чемпіонського сезону "россонері" можуть втратити свого капітана, з яким останнім часом трапилися справжні непорозуміння. Підмінили, чи що?...

Пікантність ситуації у тому, что Алессіо — фанат Лаціо з дитячих років, чого ніколи не приховував, і навіть статус вихованця Роми його ніяк не рятував...

Ціна — близько 3.2 мільйонів євро, хоча знаючи бізнес-уміння президента Лаціо Лотіто — домовитися можуть і за менше.

Неймар: в оренду з ПСЖ до Мілану





А от підсилитися клуб зі столиці моди може добряче. Мова про оренду Неймара, але на заваді може стати одна умови італійців — вони мають розділяти виплату зарплати бразильцю із парижанами.

Питання оплти труда травматичного гравця турбує і ПСЖ.

Коротше кажучи, біда в обох сторін — одна. Щось да вирішать. А як ні — на Мілані світ клином не зійшовся.

Марко Асенсіо: до Мілану, Ювентусу, Арсеналу, Челсі... та хоч кудись, аби з Реалу





І справді, коло претендентів на 26-річного іспанського вінгера просто шалене. Ціна питання — до 40 мільйонів євро.

Наразі вибір за Марко та його пріоритетами — кар'єрними, фінансовими і таке інше. Буде дуже важко не обрати жоден клуб, коли тебе роздирають з усіх сторон.

Наші люди хочуть всюди





Щодо українців цього літа точиться величезна кількість чуток. Наприклад, куди тільки не сватають Олександра Зінченка, якому, начебто, набридла роль "легенди ротації" Сіті. Дуже поширена інформація, що після можливого приходу Кукарельї, "Зіна" воліє знайти на Туманному Альбіоні нове пристанище.

Вже говорили і про Арсенал, і про Евертон Миколенка, і про Вест Гем, та навіть про Барселону, тільки-от до конкретики справа поки не доходила. Втім, ще не вечір.

Ілля Забарний, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Артем Довбик — мабуть, найпопулярніші прізвища гравців УПЛ, які можуть змінити українську прописку на зарубіжну.

Найбільше віриться у відхід Циганкова, адже контракт Віктора спливає наступного літа, а втрачати такий діамант (нехай і трошки скляний) безкоштовно — верх дурості. Попри всі натяки президента Динамо, що Циганков із поваги міг би контракт продовжити...







Забарного, начебто, дуже хоче прикупити Тоттенгем, а Мудрика — Баєр. За Іллю Динамо просить 30 мільйонів євро, а от фінансова сторона Михайла і його домовленостей із Шахтарем поки утаємничена.

На Артема Довбика називалося троє претендентів — Торіно, Болонья та Ноттінгем Форрест. Після підписання англійцями Тайво Авонії їх зі списку можна виключити, а от від італійців слід очікувати цікавинок. Тим паче, Белотті Торіно таки залишив.

Скажемо одне: ми всі щиро віримо, що Довбик не купиться на гроші і не обере Туреччину. Артеме, ну не треба, будь ласочка... себе не шкода — так хоч збірну пожалій!

Щодо фінансової сторони питання, то половина коштів буде передана Дніпром-1 данському Мідтьюлланну. Що ж, такові реалії...

Трансфери всередині УПЛ

Ймовірний прихід Ігора Йовічевича точно змусить Шахтар підсилитися. Хорват — коуч для молоді, але її за собою мають вести досвідчені виконавці.

Наприклад, цілком реальним називають повернення до донецького клубу справжнього улюбленця балканського тренера — Олександра Піхальонка. Питання лиш у тому, що після ТАКОГО бажання дніпрян віддавати свого футболіста "гірникам" може бути ой яким мінімальним...







До слова, Піхальонок цілком потрапляє і під попередній пункт, враховуючи чутки про Дженоа...

У випадку чого, "спортклубівці" мають заміну, адже чутки про можливість відходу з Металіста В'ячеслава Танковського підтверджує навіть керівництво харків'ян, а сватають іншого вихованця Шахтаря саме у дніпровський клуб.

Розмови про повернення Шахтаря Олександра Зубкова — наразі лиш розмови. Втім, було би цікаво подивитися і на цей "другий захід в одну річку". Та і те, що ми описали — ще далеко не все, що нам готую це цікавесеньке віконце.