Украина

Півзахисник розповів про враження від повернення до Кривбасу.

Поточне трансферне вікно для українського півзахисника Дмитра Хомченовського запам’ятається поверненням до лав криворізького Кривбасу, який 32-річний футболіст залишив ще 11 років тому, після виступів на правах оренди з донецького Металургу.

Досвідчений виконавець, який ще нещодавно був гравцем луганської Зорі, поділився власними враженнями щодо цього трансферу.

"Звісно, що для мене перехід до Кривбасу — це дещо особливе. Саме тут я починав свій великий шлях, тому повернення сюди — це надзвичайний для мене момент. Тим більше, знаючи Юрія Вернидуба, не сумніваюсь, що перед Кривбасом будуть стояти високі задачі.

Чесно кажучи, не пам’ятаю, під яким номером я тут починав (№ 37 — ред.). Це було дуже давно. Так, № 10, який я обрав — знаменний номер. Зі свого боку обіцяю зробити усе, аби цей номер у Кривбасі усім запам’ятався.

По-перше, хочу привітати Кривбас із поверненням до УПЛ. Щодо вибору саме цього клуба, то так склалось футбольне життя: із Зорею дороги розійшлись, а з Кривбасу надійшла пропозиція.

Я не думав ні секунди, одразу відповів так. Присутність тут Юрія Миколайовича зіграла велику роль при переході. Перемовини тривали десь одну хвилину: Юрій Миколайович зателефонував й одразу все вирішили. Все сталось дуже швидко.

Із більшістю хлопців я вже знайомий. Тому ніяких проблем із адаптацією не буде. Команда прийняла дуже добре.

Думаю, мої особисті цілі й цілі клубу співпадають: тільки вперед, в

угору до найвищих місць. Упевнений, із Юрієм Вернидубом команда не буду ставити задачу просто закріпитися в УПЛ.

Майбутній розіграш чемпіонату України повинен проходити виключно в Україні, адже ми такі ж люди, як й всі інші. Тому, вважаю, це рішення правильним. Хочеться, аби українці у цей важкий для країни час відволіклися, хоча б трішечки", — наголосив український футболіст.

За минулий футбольний рік Хомченовський відіграв 22 матчі, зробивши одну гольову передачу.