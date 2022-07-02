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Вінгер Динамо прокоментував повернення до Київа.

Вінгер Динамо Київ Беньямін Вербич розповів про повернення в команду, тяжкий період розлуки та висловив упевненість в українських воїнах.

"Я дуже сумував за хлопцями, за Динамо. Радий був повернутися, побачити всіх майже через півроку. Усі пам'ятають, як ми розсталися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Я був радий бачити всіх, сподіваюся, вони теж були раді мені. Добре, коли ти почуваєшся, як удома.

Звісно, ​​перший місяць був важким. Особливо коли був матч Легія – Динамо, я побачив усіх пацанів і знав, як вони страждають, бо багато їх близьких у небезпеці. Було незвично грати за іншу команду. У думках я завжди був з Динамо. Я радий повернутись сюди.

Багатьох зворушив момент, коли ти заплакав, обійнявши Дениса Бойка? Було важко на душі, звучала гарна пісня після гри, і я тоді подумав, що, можливо, востаннє зіграв за Динамо. Але все склалося інакше, я повернувся до Динамо, Україна дуже багато дала мені, і я хотів відплатити їй. Тому я намагатимусь допомогти Динамо вийти до Ліги чемпіонів.

Луческу? Звичайно, ми розмовляли з ним навіть коли я закінчував сезон у Легії. Говорили про те, коли розпочнуться збори. Мені комфортно працювати під його керівництвом, адже я знаю його тренерську майстерність. Як і кожен гравець.

Що хотsів би сказати воїнам України? Тримайтеся, ми з вами. Ми, як зможемо, допоможемо вам перемогами на футбольному полі. Ми на полі виграємо, а ви там", — наводить слова Вербича офіційний сайт киян.