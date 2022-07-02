Украина

Легіонер продовжить виступати за львів'ян.

Півзахисник львівського Руху Таллес Бренер розповів, чому відмовився далі виступати за КуПС та повернувся в Україну.

"Щасливий повернутися Рух і знову побачити своїх партнерів по команді. Звичайно, я слідкував за новинами, кожного дня стежив за ситуацією в Україні. З початком широкомасштабного вторгнення РФ я поїхав в оренду в КуПС, але дуже щасливий, що повернувся до Львова. Сподіваюся, війна якнайшвидше закінчиться.

Був дуже радий, коли до мене особисто зателефонував президент клубу Григорій Козловський. Також мені телефонували керівники та тренери команди. Запевнили, що я є важливою частиною цього масштабного проекту. Насправді я дуже зрадів. Відтак з легкістю вирішив повернутися в Рух.

Керівництво КУПС прагнуло, аби я в них залишився. Пропонували мені хороші умови, але після розмови з Козловським і з керівництвом клубу я прийняв рішення повернутись. Вони мене запевнили в проекті та переконали приїхати в Україну", — сказав футболіст.

У складі КуПСу Таллес провів 10 матчів, у яких записав на свій рахунок 4 результативні дії (2+2).