Украина

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

В рамках тренувального збору у Швейцарії київське Динамо провело третю товариську зустріч. Суперником став місцевий Сьон.

Підопічні Мірчі Луческу, після нічиєї проти Івердон-Спорт (1:1) та поразки від Лозанни-Спорт (0:2) декількома днями раніше, змогли обіграти представника "елітного" дивізіону Швейцарії за рахунок єдиного влучного пострілу Владислава Ваната в першому таймі відносно спокійного поєдинку.

Сьон — Динамо Київ 0:1

Гол: Ванат, 35

Сьон (стартовий склад): Лінднер – Бальтазар, Гргіч, Стоїлькович, Лаванші, Араз, Япічіньйо, Поха, Халабаку, Саїнтіні, Каваре.

Динамо Київ: Бойко (Нещерет, 46) — Тимчик (Кравченко, 46), Бурда (Дячук, 83), Боль, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Яцик (Малиш, 67), Шепелєв (Андрієвський, 46), Н.Волошин (В.Волошин, 46), Гармаш (Бєсєдін, 46), Буяльський (к) (Царенко, 72) — Ванат.

Попередження: Япічіньйо — Кравченко.