Украина

Кияни зіграли на зборах із швейцарською командою.

У рамках товариського матчу на сборах київське Динамо протистояло швейцарському Сьону.

До першого голу команди створили обмаль гольових моментів, але ближче до закінчення першого тайму український клуб вийшов вперед. Простріл з правого флангу вдало замкнув Владислав Ванат.

Другий тайм активніше розпочали швейцарці. Команда створювала моменти, але реалізація у цій грі була на нульовому рівні. Поєдинок так і закінчився з рахунком 0:1 на користь команди Мірчи Луческу.

Динамо — Сьон 1:0

Гол: Ванат, 35

Динамо: Бойко (Нещерет, 46) – Тимчик (Кравченко, 46), Бурда (Дячук, 83), Боль, Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Яцик (Малиш, 67), Шепелєв (Андрієвський, 46), Н.Волошин (В.Волошин, 46), Гармаш (Бєсєдін, 46), Буяльський, (Царенко, 72) – Ванат.

Сьон (стартовий склад): Лінднер – Бальтазар, Гргіч, Стоїлькович, Лаванші, Араз, Япічіньйо, Поха, Халабаку, Саїнтіні, Каваре.