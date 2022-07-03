Украина

Півзахисник наостанок виказав прихильність до харківського клуба.

Напередодні харківський Металіст 1925 оголосив про розставання з великою групою виконавців, серед яких також був і півзахисник Юрій Батюшин, на рахунку якого перший в історії клуба м’яч в український Прем’єр-лізі.

29-річний виконавець в останній день перебування в колективі дав інтерв’ю, у якому поділився власними враженнями від виступів за команду Валерія Кривенцова.

"Ці півтора роки, які я провів у Металісті 1925, оцінюю дуже позитивно. Хороший етап, було максимально багато гарних емоцій. Починаючи від виходу до УПЛ та закінчуючи вже безпосередньо матчами в Прем'єр-лізі на домашньому стадіоні, коли приходили вболівальники. Це було дуже класно.

Дебютував в УПЛ у складі цієї команди, забив її перший гол у цьому турнірі. Це була дуже яскрава подія, вона назавжди залишиться моїм найбільш яскравим спогадом про цю команду. Увійшов до історії Металіста 1925, так можна сказати.

Про цей клуб залишаються тільки гарні спогади, враження. Можу сказати тільки добрі слова про команду, починаючи від охоронця на базі і до головного тренера.

Клубу можу побажати тільки розвитку. Іти ще далі. Я знаю, що в них амбіційні завдання, цілі. Дуже шкода, що війна зіпсувала всі плани. Але, думаю, що клуб витримає та прорветься. Бажаю тільки успіхів. А вболівальникам бажаю мирного неба над головою. Залишатися живими, здоровими та бути людьми", — заявив український виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Батюшина 15 матчів, у яких він забив три голи та віддав дві гольові передачі.