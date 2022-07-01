Украина

Харків'яни втрачають футболістів перед новим сезоном.

Як повідомляє офіційний сайт Металіст 1925, жовто-синіх залишили одразу семеро футболістів.

Так, закоманду Валерія Кривенцова у сезоні-2022/2023 не гратимуть захисники Амар Квакіч (Боснія і Герцеговина), Соломон Кверквелія (Грузія), Сергій Ченбай і Віталій Єрмаков, а також півзахисники Антон Савін, Юрій Батюшин і Дмитро Криськів. В останнього закінчився термін орендної угоди і він повернувся до Шахтаря.

Також слобожанці повідомляють, що у складі команди не гратимуть бразильці.

Зокрема Дерек, якій на Батьківщині присвятив Україні забитий м'яч за Шапеканоенсе, призупинив угоду з клубом. У Марлісона закінчилася орендна угода з 1925 і він повернувся до Фігейренсе, де також присвячував голи нашому народу. Щодо Фабіньо, до кінця листопада він гратиме у складі "Понте Прети".

Нагадаємо, що раніше Металіст 1925 призупинив відносини із нападником Владиславом Островським.