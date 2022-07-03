Украина

Жуніньо залишив український клуб.

Фланговий захисник луганської Зорі Жуніньо перейшов до Пафосу.

Футболіст підписав повноцінний контракт, строки якого не розголошуються.

Нагадаємо, що Жуніньо перейшов до Зорі із Вардара у 2020 році. За цей час бразилець зіграв 31 матчі у складі "чорно-білих", забивши один гол та віддавши дві результативні передачі.

Навесні захисник перейшов на правах оренди до бразильского Гоясу на тлі війни в Україні.

Раніше луганський клуб віддав Шахаба в оренду.