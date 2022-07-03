Украина

Наш колега служить у ЗСУ.

Футбольний журналіст Олег Ящук, який наразі служить у Збройних Силах України, перестав виходити на зв'язок.

Останній раз Олег відповідав рідним та знайомим 29 червня. Відтоді зв'язок із журналістом було втрачено.

Ящук знаходився на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воював поблизу Сіверська та Лисичанська.

Наш колега довгий час працював журналістом програми "Футбольний формат", що виходить на телеканалі Еспресо ТВ.

Відзначимо, що наразі точаться бої на околицях Лисичанська.