Украина

Футболіст знов буде виступати за одеситів.

Одеський Чорноморець продовжує комплектацію складу після значних втрат іноземних виконавців на тлі війни в Україні.

Так, клуб оголосив про повернення до складу захисника Сергія Петька. Строки підписаної угоди не розголошуються.

Нагадаємо, що футболіст виступав за одеситів із 2013 по 2017 рік, відігравши 31 матч у всіх турнірах, в яких по одному разу відзначився голом та результативною передачею.

Раніше Чорноморець оголосив про підписання ще двох виконавців захисної ланки.