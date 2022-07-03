Футболіст знов буде виступати за одеситів.
сергій петько, чорноморець
03 липня 2022, 20:05
Одеський Чорноморець продовжує комплектацію складу після значних втрат іноземних виконавців на тлі війни в Україні.
Так, клуб оголосив про повернення до складу захисника Сергія Петька. Строки підписаної угоди не розголошуються.
Нагадаємо, що футболіст виступав за одеситів із 2013 по 2017 рік, відігравши 31 матч у всіх турнірах, в яких по одному разу відзначився голом та результативною передачею.
Раніше Чорноморець оголосив про підписання ще двох виконавців захисної ланки.