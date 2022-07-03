Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
томас бах та володимир зеленський
03 липня 2022, 23:00
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільником Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом у Києві.
Окрім низки організаційних питань, голова нашої держави розповів, скільки спортсменів та тренерів загинули під-час війни.
"Дуже велика кількість наших спортсменів та тренерів взяли до руки зброю та пішли боронити нашу землю. Захищати на полі бою. 89 спортивних діячів загинуло під-час війни. Ще 13 були або знаходяться досі у полоні.
Більше ста тисяч спортсменів наразі не мають змоги тренуватись", — розповів Зеленський.
Бах, окрім того, що пообіцяв збільшити фінансову підтримку України у спортивному аспекті наголосив, що не бачить причин знімати санкції із російських та білоруських спортсменів.
Відзначимо, що раніше президент УАФ Андрій Павелко розповів про свою домовленість із Президентом України щодо футболу.