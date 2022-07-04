Украина

Зимовий новачок харків'ян розповів про адаптацію у новій команді.

Півзахисник Металіста Алекс Чідомере дав інтерв'ю офіційному сайту клубу, в якому розповів про свої враження від Харкова, свою родину, новий колектив і підготовку у Туреччині.

"На початку (повномасштабної війни росії проти України — Прим.) було важко психологічно, бо моя сім'я перебувала у Києві, а ми на той час були у Туреччині на зборах. Дуже сильно переживав за рідних, не міг нормально спати, але за кілька тижнів моя сім'я вирішила виїхати з України. Слава Богу у них вийшло, і зараз вони в безпеці.

...Чому я дуже швидко вписався у команду? Я звичайний хлопець, а наш колектив дуже дружний і з першого дня, як я прийшов у команду, я відчув тепло і комфорт. За весь час не було жодних незрозумілих ситуацій, де я міг відчувати дискомфорт. Дуже радий, що я тут і що у нас є такий сильний колектив.

...Партнери мені розповідали про атмосферу у Харкові, я по-доброму заздрив, бо це місто живе футболом і всі підтримують «Металіст». З такою підтримкою ще й за повного стадіону дуже сильно хочу зіграти. А щодо життя у Харкові... Я встиг лише день пожити у вашому місті, коли переїхав на квартиру. Одразу ж увечері поїхав гуляти центром. Харків дуже спокійне та красиве місто.

Хотів би побажати харків'янам та українцям терпіння та сил. Незабаром повернеться звичайне спокійне життя на всій території нашої країни. Нашим уболівальникам хочеться сказати спасибі за те, що навіть у такий важкий час підтримували та переживали за команду. Я впевнений, що скоро все буде добре. Все буде Україна! Слава Україні!" - підсумував Чідомере.

Нагадаємо, спортивний директор Металіста Євген Красніков та головний тренер команди Олександр Кучер можуть перебратися до Дніпра-1.